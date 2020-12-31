Відома модель Ніколь Потуральскі, колишня коханка Бреда Пітта, показала себе в свіжому образі

На фото Потуральскі здалася в піджаку і штанях. Красуня відкрила наряд, хвалячись відсутністю білизни під ним. Волосся дівчина залишила розпущеним, а рукою взялася за талію. Модель тримала в руці телефон і знімала себе на телефон в дзеркалом. Знімок вийшов світлим і навіть трохи пікантним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"3,2,1 рахуючи дні .. майже 2021 рік", - написала зірка під фото.

Фанати поставили понад 6 тисяч лайків і написали коментарі:

"Не можу дочекатися наступних 365 днів з вами", " Красиві дівчата з усього світу. Я міг би переслідувати, але мій час було б витрачено даремно. Вони нічого не отримали від тебе, дитинко", " З Новим роком, прекрасна жінка!", "Ти завжди топ", "Боже, Ти красива", "яка абсолютна сила серед жінок", " подивися на цю дівчину. Чистий вогонь".

Повідомлялося, що відома модель Ніколь Потуральскі, колишня кохана Бреда Пітта, розсілася в кріслі в гарячій позі.

Модель одягла бежеву блузу на голе тіло і кокетливо розкрила її. Красуня посвітила оголеними грудьми без будь-яких сорому.

Крім сорочки на Потуральскі нічого не було. Вона задерла ніжки, хвалячись оголеними стегнами. Тканина прикрила найінтимніше, коли красуня злегка розставила ніжки.

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