Відома модель Демі Роуз показала себе і подружку

На фото Демі позувала в червоному купальнику, а поруч можна побачити іншу дівчину, яка вибрала білий купальник. Красуні були на яхті, вирішивши залишити волосся розпущеним. Роуз розвернулася спиною до подружки і закинула голову, поки вона смикала волосся. Модель закрила очі від задоволення, насолоджуючись моментом, завдяки чому кадр вийшов дуже ніжним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але так і хочеться додати: "магічні форми, з такими не вийде занудьгувати".

Ми писали, що британська супермодель Демі Роуз показала ідеальні форми під час купання.

На щастя, після роботи над собою Демі змогла полюбити себе і демонструє свою фігуру без всяких сорому.

Так, зірка опублікувала сторі, в якому постала в крихітному бікіні. Останнє було з прозорими вставками, що надавало образу ще більшої пікантності.

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