Відома модель Альона Омович, яку називають українською Кардаш'ян, показала себе в новорічному образі

На фото Омович позує в червоній сукні з великим декольте. У вбранні виявилася прозора верхня частина і пристойне декольте. Волосся зірка залишила розпущеним, а стояла перед дзеркалом, знімаючи себе на телефон у відображення дзеркала. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Вже всі купили наряд на святкування НГ", - написала зірка під фото.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під фото, так як Омович викинула кадр в сторіс Instagram, де подібних функцій немає, але так і хочеться додати: "запальна дитинко, тиковкі готові".

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У чорному бікіні дівчина також нещодавно продемонструвала достоїнства своєї фігури у всій красі і не стала приховувати бюст. Ліф з тонкої смужки тканини приховав груди Олени лише частково, що і стало причиною нових обговорень.

Повідомлялося, що відома модель Олена Омович, яку називають Українською Кім Кардашьян, влаштувала незвичайну фотосесію в ліжку.

Дівчина позувала тільки в червоній нижній білизні без ліфчика, проте для інтриги прикрила пишний бюст шостого розміру одними пальцями, підсунувши їх близько до камери. Вдала цензура вийшла більш ніж спокусливою, адже Омович не приховала гідності повністю і показала при цьому підтягнуту фігуру в цілому.

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