Відома модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардашьян, здивувала своїм образом

Гаряча красуня любить епатувати публіку своїми формами, виставляючи їх напоказ, пише Politeka.net. Квітко цього разу була в білих мереживних боді і лосинах.

Увагу привертало не тільки тіло красуні, але і її довге біле волосся, яких раніше у спокусниці ніколи не було. Зірка, мабуть, вирішила поекспериментувати, надівши перуку.

Квітко позувала біля дорого авто, демонструючи найспекотніші частини тіла в білосніжному мереживі.

Модель ледь не вивалила бюст з мереживного декольте. Соковиті місця виглядали просто розкішно, служачи якимось магнітом.

Мереживна тканина обтягнула округлі стегна знаменитості, а високі ботфорти виділили стрункі ніжки. Завершив образ німб над головою.

За кілька годин пост у фан-групі зібрав понад 100 лаків і багато коментарів. Користувачі мережі написали багато хороших відгуків.

"Цукерка", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Анастасія Квітко стояла в купальнику, що обтягнув її розкішні форми, а також оголив, завдяки крою, пружні сідниці.

Зірка підкреслила тонку талію, яка показалася в пікантних вирізах купального вбрання.

Великі груди визирали з-під тканини. Декольте дозволило розглянути її в найвигіднішому ракурсі.

Раніше повідомлялося, що Анастасія Квітко позувала в чорному мереживному боді, що обтягнуло її пишні груди. Нескромне декольте дало помилуватися принадами зірки у всій красі. Тонкі бретельки натягнулися на плечах зірки, прямо впиваючись в шкіру.

Різні прикраси і яскравий манікюр доповнили образ.

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