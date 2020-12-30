Актриса Ксенія Мішина, яка стала першою українською "Холостячкою", поділилася з публікою несподіваною новиною

Як передає Politeka.net, 31-річна зірка опублікувала свіжі кадри в "сторіз" в Instagram, на яких постала в халаті кольору крем-брюле на тлі виставлених в передпокої валіз.

Яскраво нафарбована Мішина з розпущеним волоссям пояснила в підписі, що у них відбувається вдома з переможцем проекту - 34-річним сценаристом Олександром Еллертом. Варто відзначити, Ксенію прямо аж розпирало від сильних емоцій.

"Дорогі мої, привіт! Сьогодні починається довгоочікувана моя міні-відпустка - вперше за сім місяців і вперше з Сашею... Чекаю ваші варіанти відповідей, куди ми з ним зібралися...", - звернулася до публіки Мішина.

До цього під час пост-шоу екс-"Холостячка" зізнавалася, що вірить - їх роман з Олександром буде таким же бурхливим, веселим і емоційним навіть через рік.

"Я його просто люблю з усіма його достатками і недоліками", - розчулилася актриса.

Ксенія також розповідала про те, як вони з Олександром ділять побутові обов'язки: "В цілому все добре, але одного разу, пам'ятаю, я попросила його помити підлогу, а він сказав, мовляв, помиєш сама, а я пропилосошу".

Заради коханої Еллерт відмовився від алкоголю. Також хлопець зізнався, що любить готувати сніданки і хотів би скромне весілля. На питання, коли ж шанувальникам чекати цієї радісної події, пара заінтригувала: "Ми повідомимо!".

Ну, а поки: "Хочемо відпочити в теплих краях і виростити свій алмаз", - поділилися закохані своїми планами.

Нагадаємо, заведена "Холостячка" Мішина накинулася на Еллерта, злившись в пристрасному поцілунку: "я так люблю все це…»