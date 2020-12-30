Відома модель Міла Кузнєцова показала себе і розповіла про підготовку

На фото Міла позувала в червоній нижній білизні. Красуня стояла на кухні, а в руках тримала тарілку з печивом. Ефектний бюст прямо випирав з білизни, але дівчину це зовсім не бентежило. Кузнєцова посміхалася і хвалилася своїми кулінарними вміннями, але важко було відірвати погляд від величезного бюста. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Кому печиво? З Новим роком", - написала зірка під фото.

Фанати поставили кілька тисяч лайків і написали коментарі:

"Мені дуже подобається твоя новорічна білизна", "Фантастична дитинко", " у тебе дуже крута зачіска і макіяж. З наступаючим", " Ой яке прекрасне фото. Мені дуже подобається", " як щодо молока з печивом? Красиво поставлений ...", "Я хочу це спробувати!", "Смачна красива і мила жінка з цим чудовим гарячим тілом, красивою посмішкою і прекрасними очима, щасливих свят".

Повідомлялося, що популярна українська модель Міла Кузнєцова похвалилася 15-м розміром бюста, примірявши наряд з декольте.

"Улюблені мої, з днем святого Миколая! Найголовніше у нас сьогодні здоров'я, любов і взаєморозуміння! Бажаю всього найкращого і маленького дива!» - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Українка з 15-м розміром приголомшила дикими ігрищами з другом

А ще Politeka писала, що українка з 15-м розміром в театрі викликала фурор екстремальним декольте

Також Politeka повідомляла, що українка з 15-м розміром бюста ефектно вийшла на балкон, декольте ледве витримало



