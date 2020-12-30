Український хореограф Олена Шоптенко, зірка "Танців з зірками", показала себе і розповіла про танець
На фото красуня позувала в топі і штанях, а образ доповнила туфлями. Олена на декількох знімках показала ефектні пози, які пов'язані з танцем пасодобль. Кадри вийшли захоплюючими і відразу набрали безліч позитивних відгуків. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"На честь майбутнього року білого металевого бика мені захотілося розповісти про танець пасодобль. Згодна, поки зв'язку мало, але дайте час.
Пасодобль-парний іспанський танець, що символізує кориду. Роль чоловіка в ньому більш ніж зрозуміла - це тореадор. А ось у жінки в цьому танці характер дуже багатогранний.
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З одного боку, вона Кармен-уособлення жіночої чарівності, незалежності і пристрасного темпераменту. З іншого боку вона-плащ тореадора, його вірний супутник і незамінний атрибут, без якого неможливо уявити образ матадора
А ще в танці пасодобль партнерка часто виконує роль ... бика. Адже, дійсно, цей танець - танець протистояння. У ньому відчувається змагання і боротьба. У пасодобле партнерці можна в повній мірі продемонструвати свою силу і запал, випустити своє альтер его. За що я особисто цей танець дуже люблю", - написала красуня.
Фанати поставили понад 2 тисячі лайків і написали коментарі:
"Фотографії про красу танцюючого тіла", "шикарна красуня Олена, ви найкраща"," фотографії хочеться розглядати"," неймовірний образ", " Олена, Ви прекрасна жінка!) ", "Обожнюю цей танець. Пасадобль викликає бурю емоцій... особливо у вашому виконанні", " Круто!!! Олена, просто чудово!!!".
Повідомлялося, що відомий український хореограф Дмитро Дікусар розкрив подробиці своїх стосунків з колегою Оленою Шоптенко.
Дмитро розповів, що до сих пір не розвінчати з колишньою дружиною.
«Ми до цих пір не розвінчалися. Я дізнавався, що в нашій християнській релігії немає такого процесу розвінчання як обряду ... Немає такого, що молитва «Ви більше не чоловік і дружина, та розвінчати ви ...» Є такі інстанції, де ти платиш якісь гривні, тобі дають якусь довідку , що ти можеш одружитися останній раз. Два рази можна. Це апдейт такий під сучасність. Так, як я зараз не одружений, не йду вінчатися, то мені така довідка не потрібна», - поділився Дікусар.
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