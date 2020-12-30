Американська фітнес-модель Ана Чері вирішила повеселитися перед камерою і розстебнула шорти

Ана Чері є відомою фітнес-моделлю, яка раніше працювала фітнес-тренером в спортзалі. Там дівчина познайомилася зі своїм чоловіком, з яким проживає в будинку на узбережжі. Щоб не афішувати особисте життя, вона не показує чоловіка і робить акцент виключно на своїх фото.

У минулому році завдяки своїй красі дівчині навіть вдалося стати головною героїнею чоловічого журналу, який створив календар на 2020 рік з фітнес-красунями. Зараз Чері займається власним магазином і розбурхує публіку образами в самих різних нарядах.

Не забуває підігрівати інтерес до себе і «живими», домашніми фото. На представленому кадрі дівчина з вологим волоссям спокусливо нахилилася вперед і показала переваги в короткому топі. Однак, головною родзинкою знімка стала витівка Ани-вона розстебнула шорти, частково знявши їх і показавши таким чином мереживну білизну.

«Хороше...; вона вбила мене своєю красою; викличте службу, Мені гаряче; я просто люблю все в тобі😍; Eres muy hermosa 💋; яка красива жінка благословить Бог; що за🔥 🔥 😢; вибачте, я нічого не можу вдіяти, але тримаю очі відкритими; така красуня вабить грайливими очима😍; у тебе гарні очі».

Ана виступає проти дієт і вважає, якщо вести здоровий спосіб життя, то зайва вага – не перешкода, головне займатися собою.

Дівчина з гордістю демонструє фігуру і розповідає про себе. На фото можна помітити, що в цей раз Чері в леопардовому бікіні навіть не стала ховати бюст в пікантному вирізі під декольте.

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