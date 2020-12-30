ПриватБанк розчарував клієнтів, визнавши в результаті свою помилку

Як передає Politeka.net, з'явилася нова скарга на сайті Мінфіну у відповідному розділі.

За словами клієнтів, після зміни директора співробітники підприємства опинилися у важкій ситуації з вини ПриватБанку. Розгляд нового пакету документів затягнувся й людям затримали зарплату.

"24.12.2020 компанія змінила директора, надавши оригінали документів в банк менеджеру. Менеджер сказав, що 25.12.2020 зміниться директор і буде допуск до рахунків. 29.12.2020 р допуск до рахунку так і не отримано. Приватбанк аргументував тим, що у них такий регламент розгляду до 8 днів. Це не законно, залишити співробітників без зарплат, неможливо зареєструвати накладні. Доступу немає до своїх грошей 6 днів. Це як розуміти???", - йдеться в скарзі.

ПриватБанк визнав помилку, прокоментувавши ситуацію:

"Нам дуже шкода, що вирішення питання зайняло більше часу, ніж ви розраховували, і на поточний момент дані успішно оновлені і доступ відкритий".

У коментарях обуреним клієнтам порадили, що робити в подібному випадку. У повідомленні йдеться, що крім директора підприємства, можливість проводити фінансові операції повинна бути ще й у його заступника.

"Для цілей безперервності доступу до банківських рахунків і відправці податкової звітності, багато компаній крім директора заводять ще й підпис фінансового директора або заступника директора, який має право першого підпису фінансових документів, звітів і банківських платіжок. При таких розкладах, на час зміни директора, його заступник проводить всі платежі і підписує всі звіти", - зазначено в коментарі.

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