Відома модель Альона Омович, яку називають українською Кардаш'ян, показала себе в незвичайному вигляді

На фото красуня позує в червоних трусиках і балаклаві. Зірка сиділа в резервуарі, в якому можна побачити безліч стодоларових купюр. Олена взяла частину грошей, притиснувши їх до бюста, щоб закрити найпікантніше. Кадр вийшов пікантним і провокаційним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Вирішила порадувати вас новорічним знімком", - написала зірка під фотографією.

Фанати поставили понад 11 тисяч лайків і написали коментарі:

"Навіщо панчіх на голову напялила ? Диво в пір'ї", " хто знайде половинку банкноти? Що з нею сталося?", "Поділися", "це найкраще фото в інстаграмі у Олени", "Новорічне пограбування вдалося", "Кайф, матуся", "Без тієї штуки, що на голові, було б ще спокусливою", "ми твої кістки і силікон давно вже бачили, зроби собі третю груди, хоч здивуєш)", " Ого, кого пограбувала. Позичи кілька рублів".

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У чорному бікіні дівчина також нещодавно продемонструвала достоїнства своєї фігури у всій красі і не стала приховувати бюст. Ліф з тонкої смужки тканини приховав груди Олени лише частково, що і стало причиною нових обговорень.

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