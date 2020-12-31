Відома актриса Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95", показала себе, розповівши про пережите за рік
На фото Нікітіна показала себе в блискучій сукні з великим вирізом. Красуня позувала на сходинках, задираючи ефектну ніжку. Волосся у Катерини були розпущеними, а образ дівчина доповнила свіжим мейкапом. Кадри вийшли захоплюючими і навіть трохи пікантними. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Всі підводять підсумки...
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Я теж скажу!
Для мене цей рік, був так само прекрасний, як і всі інші, тільки так, зі складнощами!
Ну а без них було б нудно!
(Зрозуміло б, що багато хто скаже можна по іншому веселитися і тд. Але факт є факт)
Наше життя як піаніно, смуга чорна, смуга біла...
Тому навіть якщо для Вас цей рік був поганий, пам'ятайте, що після заходу, завжди буде Світанок", - написала зірка.
Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
"Уляля", "цариця", "ваші виступи в жіночому кварталі топ", "Божественна красуня", "всі підводять підсумки, а Катя демонструє чудові ноги".
Ми писали, що відома актриса "Квартал 95" Катерина Нікітіна прикувала погляди фанатів в розкішному вбранні.
У кадрі Катерина буквально засяяла в довгій вечірній сукні сріблястого кольору з зухвалим вирізом на нозі і глибоким декольте.
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