Відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала свій новорічний макіяж

На фото красуня показала себе максимально близько. Нікітюк акцентувала увагу на своєму обличчя, яке замаскувала фільтрами. На Леся був "макіяж" у вигляді намальованих губ, вій і брів, а також рум'яних щічок і очей. Кадр вийшов ефектним і забавним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ну шо ви, дівчатка. Ви придумали новорічний макіяж? Я ось так буду", - сказала Леся, звертаючись до фанатів.

Користувачі не ставили лайки і не писали Коментарі, так як красуня викинула кадри в сторіс Instagram, де подібних функцій немає.

Ми писали, що популярна українська телеведуча Леся Нікітюк заінтригувала кадрами в білій сукні.

У себе в Instagram красуня опублікувала сторіс своєї знайомої, на якому вона позувала в білосніжному ошатному платті, яке нагадувало весільне вбрання. Леся фотографувала себе і подругу в дзеркало, грайливо висунувши язик. Волосся красуні були розпущені.

Судячи з підпису до фото, воно було зроблено 1 січня 2020 року.

«Моя Ле ...», - підписала кадри в сторіс дівчина.

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