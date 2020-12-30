Відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала свій новорічний макіяж
На фото красуня показала себе максимально близько. Нікітюк акцентувала увагу на своєму обличчя, яке замаскувала фільтрами. На Леся був "макіяж" у вигляді намальованих губ, вій і брів, а також рум'яних щічок і очей. Кадр вийшов ефектним і забавним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Ну шо ви, дівчатка. Ви придумали новорічний макіяж? Я ось так буду", - сказала Леся, звертаючись до фанатів.
Користувачі не ставили лайки і не писали Коментарі, так як красуня викинула кадри в сторіс Instagram, де подібних функцій немає.
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Ми писали, що популярна українська телеведуча Леся Нікітюк заінтригувала кадрами в білій сукні.
У себе в Instagram красуня опублікувала сторіс своєї знайомої, на якому вона позувала в білосніжному ошатному платті, яке нагадувало весільне вбрання. Леся фотографувала себе і подругу в дзеркало, грайливо висунувши язик. Волосся красуні були розпущені.
Судячи з підпису до фото, воно було зроблено 1 січня 2020 року.
«Моя Ле ...», - підписала кадри в сторіс дівчина.
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