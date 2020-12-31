Погода в Україні 31 Грудня "потішить" громадян, аномальне потепління торкнеться практично всіх

Таким є прогноз фахівців, розповідає Politeka.

Так, українців із західної частини країни сьогодні неабияк»заллє". На Новий Рік стовпчик термометра покаже від 3 до 6 градусів тепла. А ось вдень повітря прогріється до 4-8 зі знаком "плюс".

Без опадів сьогодні залишаться жителі північної частини країни. Тут синоптики прогнозують 4-8 градусів вище нуля вдень і близько 3-6 за Цельсієм в темний час доби. Сонця не буде, а небо затягнуть хмарами.

Схожа картина буде і в Центральній Україні, де на вулиці буде близько 3-9 зі знаком «плюс». Після заходу сонця невеликі заморозки у вигляді 1 морозу буде в Дніпропетровській і Запорізькій області. На решті частини регіону від 3 до 6 вище нуля.

Найбільше на Новий Рік пощастить жителям приморських регіонів, де на вулиці буде 9-13 градусів тепла. Ближче до вечора повітря почне остигати, зупинившись в межах 5-8 зі знаком «плюс».

Найменше потепління торкнеться Східної України, де буде від 2 до 4 тепла вдень і від +1 до -2 за Цельсієм в темний час доби. Дощів не передбачається, хоча небо затягне хмарами.

Нагадаємо, що аномальна відлига до +13 витіснить зиму з України

Як повідомляла Politeka, Погода злетіла з котушок, аномальне потепління до +14 прорвалося в Україну

Також Politeka писала, що Погода приготувала нове випробування, екстрене звернення рятувальників