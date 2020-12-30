Перша українська "Холостячка" Ксенія Мішина та її коханий Олександр Еллерт здивували позою, в якій їх зобразили на шоу "Світське життя"

Як розповідає Politeka, фотографія була опублікована на сторінці проекту в Instagram.

"Головна love story року, який закінчується. Пара Ксенії Мішиної та Олександра Еллерта, ексклюзивно для ... 2 січня о 23:20. Розпитаємо про все", - йдеться в повідомленні.

На опублікованій фотографії видно саму пару закоханих і ведучу Катю Осадчу. Як можна помітити, зірка "Холостячки" елегантно сперлася об коліно коханого, досить посміхаючись при цьому.

"Люблю цю парочку 💗 із задоволенням подивлюся їх інтерв'ю в СЖ", "красива пара", - пишуть користувачі Мережі.

До цього ми розповідали, що головна героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина продовжує зустрічатися з Олександром Еллертом, пара навіть живе разом

Актриса зізналася, що готова була відразу жити разом з Олександром, а ось її фавориту знадобилося три дні, щоб зважитися на такий крок. Всі переживання виявилися безпідставними, адже зараз вони не сваряться. Вона вірить, що і через рік їх роман з Олександром буде таким же бурхливим, веселим і емоційним.

Нагадавши, заведена "Холостячка" Мішина накинулася на Еллерта, злившись в пристрасному поцілунку: "Я так люблю все це…"