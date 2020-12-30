Популярна українська співачка Надя Дорофєєва приголомшила шанувальників, показавшись в міні-сукні й з келихом в руках
Як розповідає Politeka, кадри були опубліковані на сторінці знаменитості в Instagram.
"З ким будете зустрічати Новий Рік?» - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованих кадрах Дорофєєва позує в чорній міні-сукні й з келихом в руках, млосно поглядаючи в камеру. Також в кадрі помітний напис, що розповідає про те, без чого немає справжньої вечірки.
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"Тебе завтра таке чекає від фан-клубу", "гарного відпочинку тобі, Надюша!", "красуня", "Надя, з наступаючим тебе Новим роком!", "найкраща у світі співачка України. Нарешті красива дівчина!",- пишуть її шанувальники.
До цього ми розповідали, що співачка й екс-учасниця "Время и Стекло" Надя Дорофєєва похвалилася фігурою в компанії інших зірок
Дорофєєва блищала у двох облягаючих сукнях, схожих за кроєм, але різних кольорів. Наряди оголювали стрункі ніжки та плечі зірки. На загальному знімку співачка була в компанії Івана Дорна, свого колеги Олексія Завгороднього (Позитив), хіп-хоп-виконавиці Alyona Alyona та інших відомих особистостей.
На іншому знімку красуня була разом зі своїм чоловіком, співаком Володимиром Дантесом.
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