Популярна українська співачка MARUV підкорила фанатів, виконавши запальний танець з подругами

Як розповідає Politeka, кадри були опубліковані на сторінці зірки в Instagram.

"Новорічний лайв", - коротко йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах MARUV позує в прозорому вбранні з портупеями в колір, виконуючи елегантну пісню. Після цього красуня пускається в танок зі своєю групою танцпідтримки, шльопаючи подруг по цікавих місцях. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників, про що говорить те, що відбувається в коментарях.

"Красуня", "з Наступаючим вас, Аня", "чекаю коли ви вже будете голими виступати, навіщо цей одяг?", "вони не тільки танцюють, вони ще й співають! З Наступаючим", "це просто вищий пілотаж", - пишуть вони.

До цього повідомлялося, що співачка Анна Корсун, відома як MARUV, порадувала шанувальників пікантною фотосесією

Анна позувала біля новорічної ялинки в червоному корсеті, велика частина якого виконана з прозорої тканини, трусиках з високою талією, панчохах з бантиками й довгих рукавичках. Голову красуні прикрасила традиційна шапка Санта Клауса.

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