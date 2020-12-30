Популярна українська співачка MARUV підкорила фанатів, виконавши запальний танець з подругами
Як розповідає Politeka, кадри були опубліковані на сторінці зірки в Instagram.
"Новорічний лайв", - коротко йдеться в повідомленні.
На опублікованих кадрах MARUV позує в прозорому вбранні з портупеями в колір, виконуючи елегантну пісню. Після цього красуня пускається в танок зі своєю групою танцпідтримки, шльопаючи подруг по цікавих місцях. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників, про що говорить те, що відбувається в коментарях.
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"Красуня", "з Наступаючим вас, Аня", "чекаю коли ви вже будете голими виступати, навіщо цей одяг?", "вони не тільки танцюють, вони ще й співають! З Наступаючим", "це просто вищий пілотаж", - пишуть вони.
До цього повідомлялося, що співачка Анна Корсун, відома як MARUV, порадувала шанувальників пікантною фотосесією
Анна позувала біля новорічної ялинки в червоному корсеті, велика частина якого виконана з прозорої тканини, трусиках з високою талією, панчохах з бантиками й довгих рукавичках. Голову красуні прикрасила традиційна шапка Санта Клауса.
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А ще Politeka писала, що спекотна MARUV ефектно влаштувалася на колінах у зоряного красеня, примірявши мереживо