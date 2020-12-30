Популярна українська співачка Світлана Лобода підкорила фанатів ніжним образом, показавшись на вулиці в білій шубі

Як розповідає Politeka, фотографії знаменитість опублікувала у себе в Instagram.

"Готую для вас невеликий новорічний концерт. А тим часом, "moLOko" зібрав понад 5 млн переглядів в YouTube. Найкращий подарунок для мене - ваш захват від цієї роботи. Обіцяю, у 2021 - му не знижувати градус..." - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Лобода позує в білій шубі посеред вулиці, підкоривши фанатів ніжним поглядом.

"Красива і ніжна", "Я заскріню цю красу", "чекаю з нетерпінням", "Обіцяю не знижувати градус – цікаво. Що ж нас чекає?", "Зоряна Діва!", "пухнасте волосся - просто шик і блиск", - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що співачка Світлана Лобода виклалася на повну для свого нового кліпу

Кліпмейкер і відомий режисер Алан Бадоєв у себе в Instagram опублікував серію фотографій з кліпу»Молоко". На фото Лобода сидить за столом, після чого вискакує на нього і влаштовує дикі танці.

Нагадаємо, що задоволена Світлана Лобода вбила наповал виглядом в "колючій"міні-сукні: "Як ялинка".

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