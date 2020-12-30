Цікаво, як поставилася до такого дружина

Чоловік української прими-балерини і судді "Танців з зірками" Катерини Кухар порівняв свою дружину з відомою красунею

Відомий артист балету Олександр Стояновподелився емоційними фото на своїй сторінці в Instagram.

Так, танцюрист вирішив продемонструвати свою силу і використав для цього власну дружину, а також їх подругу, відому ювеліра Валерію Гузему.

На фото можна побачити, що Стоянов одночасно тримає двох красунь на руках, відірвавши їх від підлоги. При цьому, Кухар виглядає здивованою, а ось Гузема явно рада тому, що відбувається.

"Одвічне питання: блондинка або брюнетка? P. S. А по вазі я знайшов ідеальний баланс", - написав у підписі до знімків Стоянов.

Сама Кухар нічого не висловила про таке порівняння.

Під його постом тут же почали з'являтися коментарі.

"З наступаючим Новим роком", "так виглядає - рівновага. З Новим роком!", "Який сильний! З наступаючим Новим роком! Любові і щастя Вам, нехай всі мрії збуваються", "Епічна підтримка", "красені. Дуже милі", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що під час нової фотосесії Кухар приміряла два незвичайних образи.

Спочатку вона одягла чорне плаття з пір'я з відкритими плечима, струнку талію красуні підкреслив практично непомітний пояс. Волосся танцівниця зібрала у високий хвіст.

Нагадаємо, красуня Кухар з "Танців з зірками" в пір'ї і короні приголомшила новим образом, такий її ще не бачили.

Як повідомляла Politeka, Кухар з "Танців з зірками" дала жару з подругами на вечірці, чоловік залишився задоволений.

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