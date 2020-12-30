Зірка "Кварталу 95" Ірина Сопонару похвалилася перед фанатами, позбувшись білизни й показавши ідеальну талію

Як розповідає Politeka, фотографією знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.

"Далі буде..." - коротко йдеться в підписі.

Уточнимо, що на опублікованій фотографії Сопонару постає перед камерою в одних лосинах і туфлях на підборах, спокусливо відвернувшись і прикривши пікантні місця руками.

"Принесіть вогнегасник", "дуже худа", "ну нічого собі", "Іріша, це жорстоко стосовно чоловічої статі", "о мій бог", "свіжо. Ну прям вогонь", "гарна, просто бомба"," ого!",- пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що відома українська актриса і зірка проектів "Квартал 95" Ірина Сопонару анонсувала новий випуск "жіночого кварталу" і похвалилася новою сукнею

На сторінці артистки з'явилося фото, на якому вона позує на сцені в короткій сукні з мікрофоном в руках. На ньому можна розглянути довгі й стрункі ноги Сопонару, на що звернули увагу її шанувальники.

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