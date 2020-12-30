Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон потрапила в скандал через суму, витрачену на одяг в цьому році

Про це розповідає Daily Mail з посиланням на свої джерела.

Понад три мільйони гривень пішли на вбрання знаменитості в цьому році (93 000 фунтів). Як розповідають інсайдери, це на 10 000 фунтів менше (382 тисячі гривень), ніж минулого року.

Найдорожчим в гардеробі Міддлтон є образ, в якому вона відвідала Дублін в березні цього року. Він обійшовся королівській родині в 22 000 фунтів (близько 850 тисяч гривень). Зокрема, герцогиня "вийшла в світ" в зеленому пальто Catherine Walker і плаття Alessandra Rich, а також сережках Asprey Daisy Heritage за 17 000 фунтів (близько 650 тисяч гривень).

Водночас журналісти розповіли, що Міддлтон в цьому році неодноразово з'являлася на публічних заходах в нарядах, яких була минулого року. При цьому герцогиня не соромиться як люксових брендів, так і мас-маркетових виробників.

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Так, на герцогів Кембриджських обрушилася хвиля критики після того, як Кейт Міддлтон і принц Вільям порушили правила карантину.

Річ у тому, що герцоги Кембриджські під час прогулянки перевищили допустиму кількість осіб. І це порушення помітила не тільки громадськість, а й поліція.

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