Українська модель Інна Горячковская, яка володіє 15-м розміром бюста, вразила словами про красу
Як розповідає Politeka, пост був зроблений на сторінці знаменитості в Instagram.
"Се*суальной і красивою можна бути в будь-якому віці. І, навпаки, відчувати себе ніким, замухрышкой і ховатися в коконі власних комплексів можна й у квітучі 18. Ні, справа саме в самосвідомості й внутрішньої гармонії", - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що пост знаменитість супроводжувала фотографією, на якій вона постає в прозорій білизні, хвалячись розкішними "подарунками" крупним планом.
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"Вау, фантастика. Ти абсолютно права", "так, ти права", "ти дуже і дуже красива", "Інна, ти класна", - пишуть її шанувальники.
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На фото красуня позує в червоному халаті з декольте. Інна доповнила образ прозорим бюстгальтером, який можна помітити. Дівчина тримала в руках двох цуценят, а сама закрила очі від задоволення. Модель стояла біля новорічної ялинки, швидше за все, у себе вдома.
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