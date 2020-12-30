Український фотограф і суддя проекту "Супер топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк вразила шанувальників, показавшись в одному корсеті

Як розповідає Politeka, фотографії були опубліковані на сторінці красуні в Instagram.

"Плани на вечір", - коротко йдеться в підписі.

Уточнимо, що на фотографії Плакидюк в образі маркізи з XV століття, елегантно вмостившись на софі. Однак через це в кадр потрапило явно зайве, оскільки корсет трохи «сповз», хоча сама красуня явно не подати знаку.

"Не розслаблятися! Одягай блискучі панчохи й корону не забудь, всі чекають се*сі-Снігуроньку", "ммм, круто", "це просто вишенька на торті під кінець цього року", "ого, крута!", "краса неймовірна", - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що фотограф Соня Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи" підкорила українців екстравагантними новорічними образами

В одній зі сцен Соня Плакидюк з'явилася в короткій червоній сукні, оторочене білим хутром в стилі Санти Клауса, а голову прикрасила золотистими оленячими рогами. Спокусливий образ доповнив перуку, що перетворив зірку в блондинку. Красуня попустувала біля вбраної ялинки, торкнувшись її голок. В іншому фрагменті вона опинилася в келиху у вигляді смугастої карамельки з чорним розпущеним волоссям.

Нагадаємо, що Плакидюк й Костромічова притиснулися до красеня, Полякова оцінила.

Як повідомляла Politeka, Плакидюк зніяковіла формами у вбранні з розрізами.

Також Politeka писала, що Плакидюк погладила білосніжне декольте пір'їнкою.