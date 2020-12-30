Супермодель Жизель Олівейра з Victoria's Secret вразила бездоганною фігурою в мокрому бікіні
Як розповідає Politeka, фотографії знаменитість опублікувала у себе на сторінці в Instagram.
Так, на знімках Олівейра позує в білосніжному Бікіні на пальмі, а на іншому знімку – демонструючи бездоганну фігуру зі спини.
Крім того, модель поділилася фотографією, де вона спокусливо зігнулася, тримаючись за дерево. Попри те, що кадри не були як-небудь підписані, її фанати буквально «вибухнули» компліментами на адресу кумира.
Мішина з "Холостячки" виставила валізи й зізналася, що відбувається у них з Еллертом: "Дорогі мої..."
Меценат, з яким живе Нікітюк, змусив жінок тріпотіти від захвату: "Леся не ображайтеся, але…»
Відшитий "Холостячкою" Тригубенко розкрив правду про Мішину і Еллерта: "У них є…»
Зупинилося серце відомої журналістки, українці у скорботі: "Не дожила чотири дні до..."
Дікусар з "Танці з зірками" розбовтав секрет про шлюб з Білик, зізнання танцюриста: "Я Іру часто..."
"Ох, яка екзотика. Так мило", "ти просто неймовірна", "дуже красиво виглядаєш", "бездоганні форми, просто космос", "Божественна", "ух, яка гаряча", "фантастичне тіло, крихітка!",- пишуть її шанувальники.
До цього ми розповідали, що відома модель Жизель Олівейра, зірка Victoria's Secret, показала себе і розповіла про подарунки
На фото красуня позувала в джинсах і топіку на гудзику, під яким не було білизни. Красуня стояла на вулиці, а волосся залишила розпущеним. Фото вийшло дуже спокусливим і цікавим.
Нагадавши, томна брюнетка з Victoria's Secret відчинила піджак, заманюючи виглядом
А ще Politeka писала, що пекуча брюнетка з Victoria's Secret посвітила пружним "персиком" в стрингах
Також Politeka повідомляла, що бразильська красуня з Victoria's Secret в сміливому вбранні змусила милуватися собою