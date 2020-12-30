Супермодель Жизель Олівейра з Victoria's Secret вразила бездоганною фігурою в мокрому бікіні

Як розповідає Politeka, фотографії знаменитість опублікувала у себе на сторінці в Instagram.

Так, на знімках Олівейра позує в білосніжному Бікіні на пальмі, а на іншому знімку – демонструючи бездоганну фігуру зі спини.

Крім того, модель поділилася фотографією, де вона спокусливо зігнулася, тримаючись за дерево. Попри те, що кадри не були як-небудь підписані, її фанати буквально «вибухнули» компліментами на адресу кумира.

"Ох, яка екзотика. Так мило", "ти просто неймовірна", "дуже красиво виглядаєш", "бездоганні форми, просто космос", "Божественна", "ух, яка гаряча", "фантастичне тіло, крихітка!",- пишуть її шанувальники.

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На фото красуня позувала в джинсах і топіку на гудзику, під яким не було білизни. Красуня стояла на вулиці, а волосся залишила розпущеним. Фото вийшло дуже спокусливим і цікавим.

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