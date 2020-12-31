Актриса Ксенія Мішина, яка стала першою українською "Холостячкою", приголомшила відвертостями з коханим

Як передає Politeka.net, 31-річна зірка опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких показала, що діється в їх з Олександром Еллертом (34-річним переможцем проекту) спальні.

Так, на перших кадрах Ксенія в чорному худі жарко пригорнулася до коханого. Актриса приголубила на камеру Еллерта, гладячи рукою по його обличчю і цілуючи в щоку. При цьому одна кумедна деталь відразу ж кидається в очі: парочка використовувала спеціальний додаток, додавши смішні "мордочки". Олександр, наприклад, був схожий чи то на тхора, чи то на щура. А ось сама Мішина вже на наступних кадрах з'явилася в образі качечки.

"Мій найкрасивіший! Люблю тебе сильно-сильно..., - ніжно примовляла екс - "Холостячка", заціловуючи Олександра. - Очі мої, носик мій, мої губки, моє підборіддячко, мої щічки..."

"Я тебе теж люблю!", - відповів їй з посмішкою Еллерт.

Варто відзначити, відносини у пари, очевидно, розвиваються стрімко, ось вже й до "постільних утіх" на камеру дійшло. Відомо, що вони з'їхалися через кілька днів після закінчення шоу.

Заради коханої Еллерт відмовився від алкоголю. Також хлопець зізнався, що любить готувати сніданки і хотів би скромне весілля. На питання, коли ж шанувальникам чекати цієї радісної події, пара заінтригувала: "Ми повідомимо!".

Раніше ми писали, що Мішина здивувала фото виставлених валіз в передпокої. Емоції розпирали красуню і вона зізналася:

"Сьогодні починається довгоочікувана моя міні-відпустка - вперше за сім місяців і вперше з Сашею...", - оголосила актриса, додавши, що вони збираються на відпочинок за кордон, але куди саме, поки залишається таємницею.

Нагадаємо, заведена "Холостячка" Мішина накинулася на Еллерта, злившись в пристрасному поцілунку: "я так люблю все це…»