Екс-солістка "ВІА Гри" Надія Мейхер полонила пікантним божевіллям на новорічному фото

Як передає Politeka.net, 38-річна зірка опублікувала свіжі кадри в "сторіз" в Instagram, на яких постала в спокусливому вбранні.

Так, гаряча брюнетка позувала біля прикрашеної вогнями лісової красуні. На ній був чорний атласний корсет з цікавим розрізом - ніби розірваний навпіл. Крізь все це безумство можна розгледіти її пишні принади - прямо подаруночок під ялинку. Також Надя була у світлій спідниці-тюльпан з чорним орнаментом. Яскравий макіяж, злегка розпатлане волосся й тонка перлова нитка на шиї доповнили її розкішний образ.

Співачка пококетувала на камеру, поставивши одну руку на пояс, і закусивши мізинчик іншої губами. На одному з кадрів Надія засміялася, задерши голову і прикривши долонею обличчя.

Варто відзначити, томна Мейхер частенько балує шанувальників соковитими кадрами. Дівчині є чим похвалитися, і приховувати таку красу вона не збирається.

Нещодавно співачка показала мистецтво спокушання, з'явившись на фото в Instagram в червоному шовковому вбранні. Гладка тканина заманливо прикрила її пишну гордість, залишивши простір для фантазій у зоні декольте.

Надія торкнулася однією рукою шиї - вірніше, перлового кольє, а іншою обняла себе за талію. При цьому, зі злегка розпатланою зачіскою, млосно опустила погляд і відкрила ротик.

Нагадаємо, Мейхер входила до найпершого складу "ВІА Гри". Так, в середині 2000 року в її рідне місто з гастролями приїхав співак Валерій Меладзе. Він виступав у тому ж театрі, де працювала Надія. В цей же час брат Валерія продюсер Костянтин Меладзе проводив кастинги в нову групу. Познайомившись спочатку з одним братом, а потім і з іншим, і пройшовши відбір з фотосесією, Мейхер запросили до Києва, де вона стала учасницею "ВІА Гри" разом з Альоною Вінницькою.

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