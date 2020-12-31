Актриса Христина Асмус перед Новим роком раптово згадала про колишнього чоловіка шоумена Гаріка Харламова

Як повідомляє Politeka.net, артистка показала нове "сторіс" на своїй сторінці в Instagram.

Асмус показала Селфі, зроблене в магазині чоловічого взуття, і розповіла, що підбирає подарунок Харламову. За словами артистки це дається їй нелегко.

"Вже третю годину шукаю колишньому чоловікові подарунок. Чет, коли він чоловіком був» з цим простіше було", - написала Христина.

Вирушила за покупками Асмус в стильному вбранні. Вона одягла чорну капелюх, чорні чоботи і бежеве пальто.

Нагадаємо, комік Гарік Харламов і актриса Христина Асмус офіційно розлучилися 29 жовтня 2020 року. Про своє розставання вони повідомили ще цього літа.

Асмус заявляла, що це саме вона вирішила розірвати шлюб.

"Рішення про розлучення моє. Думки почалися задовго до написання роману «Текст». Все-таки над відносинами потрібно працювати обом", - говорила артистка.

У свою чергу Хараламов зазначив, що їм вдалося розійтися спокійно.

«У нас не було якогось гучного прецеденту перед розлученням. Все сталося досить давно, коли ми з Христиною зрозуміли, що є абсолютно різними людьми. Не знаю, як це пояснити. З часом почуття слабшають, все йде, і ти розумієш: ви з різних світів. В силу того, що ми, слава богу, інтелігентні люди, нам вдалося уникнути скандалів», - стверджував шоумен.

У пари є шестирічна дочка Анастасія.

Нагадаємо, Асмус збентежила зовнішністю в образі фатальної брюнетки, екс-дружину Харламова не впізнати.

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