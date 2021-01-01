Відома фітнес-тренер і модель Катерина Усманова показала себе і розповіла про проблему
На фото Усманова позує в коротеньких шортиках і топі. Красуня обіймає свого чоловіка, який стояв в штанях і з голим торсом. Парочка цілувалася, поки в руках тримала новорічні вогні. На ще одному фото Катерина нахилилася, розвернувшись спиною. Сідниці практично "з'їли" шортики, тому фанати змогли оцінити вражаючу пружність. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Хлопців, всі подробиці в сторіз. Пост зносять", - написала Усманова.
Фанати поставили понад 200 тисяч лайків і написали коментарі:
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"Як можна бути такими красивими", "дуже класні і ви і фото", "чекаю дива", "дуже хочу", "Здорово, готова", "з наступаючим Новим роком, всім добра", " з наступаючим Новим роком! Щастя Вам!", "Вірю в новорічне диво"," спасибі вам","поїхали, скоро Новий Рік".
Повідомлялося, що відома фітнес-тренер Катерина Усманова розповіла про свою хворобу.
Цього разу Усманова засмутила своїх фанатів інформацією про те, що захворіла китайським вірусом. А підкріпила вона запис дуже гарячим фото.
Тренер позувала в рожевому бікіні. Груди зірки красиво виглядали в натягнутій тканині. Волосся моделі були рожевими, а на обличчя вона одягла маску. В руках же красуня тримала іграшковий пістолет.
Нагадаємо, фітнес-тренер Усманова в червоній білизні показала свої "кульки" під ялинкою
А ще Politeka писала, що фітнес-тренер Усманова в чорному бікіні вразила рельєфним тілом на тлі ялинки
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