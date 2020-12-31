Відома модель Кайлі Дженнер показала себе і свої розваги в басейні

На фото Кайлі позує в бікіні і захисних окулярах. Красуня плавала в басейні, де зробили кілька знімків. Дівчина посміхалася і похвалилася пишним бюстом, який не вдалося заховати за ниточками бікіні. Кадри вийшли дуже спокусливими і пікантними, адже Дженнер зовсім не бентежилася своїх обсягів. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Плавання в 2021 році", - написала зірка під фото.

Фанати поставили понад 7 мільйонів лайків і написали коментарі:

Популярні новини зараз

Мішина з "Холостячки" виставила валізи й зізналася, що відбувається у них з Еллертом: "Дорогі мої..."

Тіна Кароль здивувала жорсткою відповіддю на претензії Полякової: "Не дай Бог почути, що на твоєму концерті..."

Кароль в образі фатальної діви влаштувала безконтрольну спокусу перед чоловіками: "Як дивляться один на одного..."

У Києві палає ресторан: на місце НП терміново з'їхалися пожежники, місто стоїть у заторі

Раптово обірвалося життя хлопця з Книги рекордів Гіннеса, чим він прославився: "Дуже шкода..."
Показати ще

"Я не можу дочекатися закінчення цього року. Сподіваюся, 2021 рік принесе всім нам позитивні емоції", "вона думала, що це океан", "прикрий бюст, дівчинка", "Боже мій, Ти виглядаєш фантастично", " Слідкуйте за тими, хто приходить рано?", "Ви приголомшливий"," о боже, ти чудова"," така шикарна дівчина"," моя дівчина","я дійсно просто хочу слідувати своїй мрії і дивитися на тебе", "Фантастичні".

Ми писали, що відома модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер показала пружний животик.

Зірка одягла білосніжну маєчку, яка красиво виглядала на її засмаглому тілі. Кайлі задерла одяг, блиснувши стрункою талією і пружним животиком. Під майкою не було білизни, тому груди виглядали ще спокусливіше.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер розбурхала вологим тілом у зухвалому бікіні

А ще Politeka повідомляла, що Кайлі Дженнер пограла своєю "непристойністю" в максимально прозорій сукні

Також Politeka писала, що Кайлі Дженнер вийшла на прогулянку без ліфчика і змусила ковтати слинки