Відома модель Кайлі Дженнер показала себе і свої розваги в басейні

На фото Кайлі позує в бікіні і захисних окулярах. Красуня плавала в басейні, де зробили кілька знімків. Дівчина посміхалася і похвалилася пишним бюстом, який не вдалося заховати за ниточками бікіні. Кадри вийшли дуже спокусливими і пікантними, адже Дженнер зовсім не бентежилася своїх обсягів. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Плавання в 2021 році", - написала зірка під фото.

Фанати поставили понад 7 мільйонів лайків і написали коментарі:

"Я не можу дочекатися закінчення цього року. Сподіваюся, 2021 рік принесе всім нам позитивні емоції", "вона думала, що це океан", "прикрий бюст, дівчинка", "Боже мій, Ти виглядаєш фантастично", " Слідкуйте за тими, хто приходить рано?", "Ви приголомшливий"," о боже, ти чудова"," така шикарна дівчина"," моя дівчина","я дійсно просто хочу слідувати своїй мрії і дивитися на тебе", "Фантастичні".

Ми писали, що відома модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер показала пружний животик.

Зірка одягла білосніжну маєчку, яка красиво виглядала на її засмаглому тілі. Кайлі задерла одяг, блиснувши стрункою талією і пружним животиком. Під майкою не було білизни, тому груди виглядали ще спокусливіше.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер розбурхала вологим тілом у зухвалому бікіні

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