Фанати проекту "Холостячка" вийшли з себе, дізнавшись цікаву деталь про справжнє знайомство Ксенії Мішиної з її обранцем Олександром Эллертом

Так, в Мережі показали відео першого знайомства пари, яке відбулося на проекті телеканалу СТБ "Інтуїція", куди вони були запрошені в якості друзів, учасників Тіни Кароль і Євгена Кошового (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Користувачі з жаром кинулися обговорювати побачене. Ксенія не приховувала, що листувалася з Еллертом в соцмережі ще до проекту, але ось про знайомство з ним актриса промовчала.

"Мутили до проекту з Еллертом"," Весь інет "гуде", що вони були парою ще до проекту... Ганьба СТБ! Навіщо так обманювати глядачів?", "Точно звела доля", "а на шоу Ксенія не сказала ні слова, що вони знайомі", "розчарування... Так вони знайомі вже були. Слизький хлопець", - коментують українці.

Поки публіка обурюється, Мішина з Еллертом показують сімейну ідилію і не соромляться висловлювати свої почуття на камеру.

Зокрема, Ксенія вперше показала їх з Сашею милі "постільні пустощі". Дівчина приголубила коханого, зізнаючись йому в коханні.

"Мій найкрасивіший! Люблю тебе сильно-сильно..., - ніжно примовляла екс - "Холостячка", цілуючи в Олександра в неголену щоку. - Очі мої, носик мій, мої губки, моє підборіддячко..."

При цьому одна кумедна деталь відразу ж кидається в очі. За допомогою програми парочка домалювала собі забавні "мордочки". Еллерт, наприклад, був схожий на щура, а ось Мішина - на качечку.

Нагадаємо, щаслива "Холостячка" Мішина розпустила руки біля Еллерта, не соромлячись камер: "із задоволенням…»