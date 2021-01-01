Відома модель Сьюзі Кортес, яка отримала титул за найкрасивіші сідниці, показала себе на радість фанатів

На фото Сьюзі позувала в бюстгальтері і без трусиків. Дівчина спокусливо лягла на животик, показавшись на дивані. Волосся у красуні були розпущеними, а образ модель доповнила стильними чобітьми. Кадр вийшов дуже спокусливим і розбурхує фантазію. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати в Твіттері поставили майже 100 лайків і написали один коментар:

"Моя королева, цілую тебе, дитинко, я люблю тебе, моя королева".

Ми писали, що знаменита модель Сьюзі Кортез показала фігуру в одній білизні.

На фото Сьюзі в чорно-білій білизні продемонструвала свої вигини без зайвого пафосу і гордовитості. У бікіні Кортез вдалося звернути увагу на ідеально підкачане тіло, яке все також багато хто вважає дуже жіночним.

Повідомлялося, що бразильська супермодель Сьюзі Кортес вразила бездоганною фігурою, примірявши тісний спортивний наряд.

"Тут прекрасно все. Абсолютне щастя", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Кортес позує в тісному спортивному вбранні, демонструючи бездоганну красу з ефектного ракурсу. Доповнити образ красуня вирішила помітним макіяжем і ідеальною зачіскою.

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