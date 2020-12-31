Суддя популярного кулінарного шоу "МастерШеф", ресторатор Ектор Хіменес-Браво поділився свий сумом напередодні Нового року

На своїй сторінці в Instagram він розповів, як хотів би зустріти Новий рік, але, на жаль, цього не станеться, передає Politeka.net.

Суддя "Майстер Шеф" показав фото своєї великої родини.

Ектор зізнався, що вважає за краще зустрічати Новий рік у колі сім'ї, але цього разу, не зміг приїхати до рідних.

Тепер ресторатор сподівається провести час зі своїми найближчими людьми вже в новому році.

"Для мене Новий рік - це сімейне свято. І в цьому році я мріяв опинитися вдома, в Колумбії, поруч з близькими. І обставини так і не дали мені обійняти маму в новорічну ніч. Я мріяв і сподівався до останнього! І тепер я точно знаю, яке бажання загадувати північ. Я точно знаю, що я не один в цьому році залишився без маминих страв і теплих обіймів», - написав він на своїй сторінці в мережі.

Фолловери в свою чергу постаралися підтримати Ектора.

"Ектор не турбуйтеся. Головне щоб всі були живі і здорові. Все закінчитися і ви обов'язково зустрінетеся зі своїми рідними", " також далеко від дому і рідних😔 😌 Фото прекрасні! Не сумуйте, Ектор!", "Головне серцем і хорошими думками, бути з рідними», - пишуть в коментарях.

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