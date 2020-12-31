Відомий хореограф і учасниця " Танців з зірками" Ілона Гвоздьова розповіла про головні події, які відбулися з нею в 2020 році

Нова публікація з'явилася в особистому мікроблозі зірки в Instagram, передавати Politeka.net.

Перш за все Гвоздьова згадала про свою вагітність і народження дитини.

Вона показала зворушливі фото, на яких позувала, будучи в положенні. При цьому на деяких кадрах танцівниця, схоже, закарбована без білизни.

Танцівниця зображена як одна, так і разом з чоловіком Іваном Хомячуком, з яким вони в шлюбі вже більше 10 років.

Згадала Ілона Гвоздьова і участь в "Танцях з зірками", де вона танцювала на восьмому місяці вагітності.

Святкування свого 32-річчя.

Також зірка "Танців з зірками" показала Відпочинок з дочкою Валерією (в сім'ї дівчинку звуть рією).

І "божевільні заходи сонця" на відпочинку.

Також дебют рії в якості моделі.

І її перший ювілей.

Танцівниця народила сина 11 жовтня о 18:25. Його вага склала 3040 гр, а зріст – 52 см.хлопчика назвали Домініком.

"Дівчатка, рекомендую в партнерські пологи брати не чоловіків або мам, а подруг – 100% успіх", - говорила зірка раніше.

Нагадаємо, що Ілона Гвоздьова з "Танців з зірками" зважилася на відчайдушне зізнання про дітей

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