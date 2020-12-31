Відомий хореограф і учасниця " Танців з зірками" Ілона Гвоздьова розповіла про головні події, які відбулися з нею в 2020 році
Нова публікація з'явилася в особистому мікроблозі зірки в Instagram, передавати Politeka.net.
Перш за все Гвоздьова згадала про свою вагітність і народження дитини.
Вона показала зворушливі фото, на яких позувала, будучи в положенні. При цьому на деяких кадрах танцівниця, схоже, закарбована без білизни.
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Танцівниця зображена як одна, так і разом з чоловіком Іваном Хомячуком, з яким вони в шлюбі вже більше 10 років.
Згадала Ілона Гвоздьова і участь в "Танцях з зірками", де вона танцювала на восьмому місяці вагітності.
Святкування свого 32-річчя.
Також зірка "Танців з зірками" показала Відпочинок з дочкою Валерією (в сім'ї дівчинку звуть рією).
І "божевільні заходи сонця" на відпочинку.
Також дебют рії в якості моделі.
І її перший ювілей.
Танцівниця народила сина 11 жовтня о 18:25. Його вага склала 3040 гр, а зріст – 52 см.хлопчика назвали Домініком.
"Дівчатка, рекомендую в партнерські пологи брати не чоловіків або мам, а подруг – 100% успіх", - говорила зірка раніше.
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