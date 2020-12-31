Відома модель Хільде Осланд, яка стала найкрасивішою жінкою світу за версією чоловіків, показала себе на прогулянці

На фото Хільде позує в чорному топі і пов'язкою на голові, влаштувавши легку пробіжку. Красуня здалася досить близько до камери і хвалилася пишним бюстом, який підріс за час вагітності. Волосся у дівчини залишилися розпущеним, а образ модель доповнила обтягуючими штанами, як можна помітити на інших кадрах. Знімки вийшли дуже цікавими і навіть спокусливими, адже Осланд зовсім не бентежилася свого тіла. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Абсолютні сцени", - написала зірка під фото.

Фанати поставили понад 14 тисяч лайків і написали коментарі:

"Як це сталося?". "Вагітність змушує тебе сяяти. Ви виглядаєте абсолютно красиво", "ти виглядаєш абсолютно приголомшливо", "ти прекрасно виглядаєш", "Ух ти, красиво і ефектно", " бажаю вам і вашій родині щасливого і здорового Нового року. Спасибі за красиві картинки", "ти богиня", "серцеїдка".

Ми писали, що Норвезька модель Хільде Осланд показала сміливий образ в Білій білизні.

Цього разу Осланд захопила простим і вдалим чином в спортивній білизні білого кольору і з чорними лямками. Завдяки підібраній позі, Хільде змогла захопити відразу і бюстом, і сідницями.

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