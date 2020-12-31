Актриса з "Квартал 95" Ірина Сопонару постала у всій красі - кращий подаруночок
Як передає Politeka.net, 34-річна зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому позувала в спокусливому образі.
Так, Ірина вирішила козирнути довжелезними ніжками, позбувшись штанів, але взувши розкішні ботфорти з коричневої замші. Злегка розпатлана блондинка доповнила лук світлим піджаком - здається, ніби під ним на ній нічого немає.
Сопонару кинула "хижий" погляд в камеру, поманивши публіку приємним побажанням.
"З наступаючим, дорогі мої! Спасибі, що були зі мною весь цей рік☺ підводячи підсумки, можу відзначити, що люди, яких я знайшла в цьому році, безцінні! Спасибі Вам! Peace, love and music🖤", - йдеться в повідомленні.
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Користувачі кинулися коментувати побачене:
"А під піджаком подарунки 🔥 😍 👍 "
"Снігуронька"
"Божественна красива і сексуальна 😍 "
"Іра фігура 💣"
"Еххх, які ноги! Мені б такі ноги в господарстві... адже такими ногами все, що завгодно зробити можна... стільки варіантів, навіть розгубився... адже це і те і інше, і третє...🔥🔥🔥"
Раніше ми повідомляли, Сопонару здивувала пристрасним чорно-білим кадром. Дівчина на підборах позувала в одних колготках. Ірина повернулася до камери в півоберта, обхопивши себе руками і все одно блиснувши фантастичним силуетом - цей "заборонений плід" неможливо не помітити.
"Принесіть вогнегасник", «дуже худа», «ну нічого собі», «Іріша, це жорстоко по відношенню до чоловічої статі», «о мій бог», "красива, просто бомба", - відгукнулися в коментарях користувачі.
Нагадаємо, що Ірина Сопонару посвітила принадами, залишившись без штанів: "у кадр потрапили...".
Також Politeka писала, що Ірина Сопонару в пір'ї кокетливо зігнулася, змусивши чоловіків ковтати слинки:"худенька".