Актриса з "Квартал 95" Ірина Сопонару постала у всій красі - кращий подаруночок

Як передає Politeka.net, 34-річна зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому позувала в спокусливому образі.

Так, Ірина вирішила козирнути довжелезними ніжками, позбувшись штанів, але взувши розкішні ботфорти з коричневої замші. Злегка розпатлана блондинка доповнила лук світлим піджаком - здається, ніби під ним на ній нічого немає.

Сопонару кинула "хижий" погляд в камеру, поманивши публіку приємним побажанням.

"З наступаючим, дорогі мої! Спасибі, що були зі мною весь цей рік☺ підводячи підсумки, можу відзначити, що люди, яких я знайшла в цьому році, безцінні! Спасибі Вам! Peace, love and music🖤", - йдеться в повідомленні.

Користувачі кинулися коментувати побачене:

"А під піджаком подарунки 🔥 😍 👍 "

"Снігуронька"

"Божественна красива і сексуальна 😍 "

"Іра фігура 💣"

"Еххх, які ноги! Мені б такі ноги в господарстві... адже такими ногами все, що завгодно зробити можна... стільки варіантів, навіть розгубився... адже це і те і інше, і третє...🔥🔥🔥"

Раніше ми повідомляли, Сопонару здивувала пристрасним чорно-білим кадром. Дівчина на підборах позувала в одних колготках. Ірина повернулася до камери в півоберта, обхопивши себе руками і все одно блиснувши фантастичним силуетом - цей "заборонений плід" неможливо не помітити.

"Принесіть вогнегасник", «дуже худа», «ну нічого собі», «Іріша, це жорстоко по відношенню до чоловічої статі», «о мій бог», "красива, просто бомба", - відгукнулися в коментарях користувачі.

Нагадаємо, що Ірина Сопонару посвітила принадами, залишившись без штанів: "у кадр потрапили...".

Також Politeka писала, що Ірина Сопонару в пір'ї кокетливо зігнулася, змусивши чоловіків ковтати слинки:"худенька".