Актриса Ксенія Мішина, що стала першою "Холостячкою", розмістила кілька відео, показавши, де проводить час з переможцем шоу
Красуня і її коханий вирушили в Буковель, звідки обидва опублікували кілька сторіс в Instagram, передає Politeka.net.
На кадрах красуня постала в разовій шапці і синій крутці, а переможець "Холостячки" Олександр Еллерт - в синій куртці. Пара приїхала в Буковель, щоб весело провести час, а також покататися.
У сторіс зірка розповіла, що вони приїхали на курорт, проте погода їх здивувала - снігу не виявилося, а навколо - зелена трава.
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Все ж пара вирішила покататися на бобслеї і заради цього простояла півтори години в черзі. Під час чого Еллерт записав відео, в якому зняв Мішину і жартома запросив буковельців сфотографуватися із зіркою. У відповідь актриса засміялася.
Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі. Ймовірно користувачі мережі написали відгуки про побачене в особистому листуванні.
Пізніше пара показала відео "покатушок".
"Ну що, мої дорогі, з наступаючим 2021!
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Досі не віриться, що ці цифри, що здавалися колись далеким і загадковим майбутнім це наше сьогодні ", - написала Мішина.
Раніше ми писали, що Ксенія Мішина разом з Еллертом позували, обіймаючись в новорічній локації. Пара була одягнена по-простому: переможець шоу був у темних кофті і штанях, а "холостячка" - у білій сорочці і джинах.
Пара посміхалася і виглядала дуже задоволеною.
"Такі щасливі", - написав автор поста.
Раніше повідомлялося, що Ксенія Мішина показала свого сина.
"Якщо і є в житті людини ангели-хранителі, то в моїй такою людиною є синок. Все найкраще зі мною відбувалося завдяки йому. Рішучість, сила і непохитність, ось якості які я отримала в нагороду за шлях материнства!",- написала вона.
Нагадавши, заведена "Холостячка" Мішина накинулася на Еллерта, злившись в пристрасному поцілунку: "я так люблю все це…»