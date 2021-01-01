Актриса Ксенія Мішина, що стала першою "Холостячкою", розмістила кілька відео, показавши, де проводить час з переможцем шоу

Красуня і її коханий вирушили в Буковель, звідки обидва опублікували кілька сторіс в Instagram, передає Politeka.net.

На кадрах красуня постала в разовій шапці і синій крутці, а переможець "Холостячки" Олександр Еллерт - в синій куртці. Пара приїхала в Буковель, щоб весело провести час, а також покататися.

У сторіс зірка розповіла, що вони приїхали на курорт, проте погода їх здивувала - снігу не виявилося, а навколо - зелена трава.

Все ж пара вирішила покататися на бобслеї і заради цього простояла півтори години в черзі. Під час чого Еллерт записав відео, в якому зняв Мішину і жартома запросив буковельців сфотографуватися із зіркою. У відповідь актриса засміялася.

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі. Ймовірно користувачі мережі написали відгуки про побачене в особистому листуванні.

Пізніше пара показала відео "покатушок".

"Ну що, мої дорогі, з наступаючим 2021!

⠀

Досі не віриться, що ці цифри, що здавалися колись далеким і загадковим майбутнім це наше сьогодні ", - написала Мішина.

Раніше ми писали, що Ксенія Мішина разом з Еллертом позували, обіймаючись в новорічній локації. Пара була одягнена по-простому: переможець шоу був у темних кофті і штанях, а "холостячка" - у білій сорочці і джинах.

Пара посміхалася і виглядала дуже задоволеною.

"Такі щасливі", - написав автор поста.

Раніше повідомлялося, що Ксенія Мішина показала свого сина.

"Якщо і є в житті людини ангели-хранителі, то в моїй такою людиною є синок. Все найкраще зі мною відбувалося завдяки йому. Рішучість, сила і непохитність, ось якості які я отримала в нагороду за шлях материнства!",- написала вона.

Нагадавши, заведена "Холостячка" Мішина накинулася на Еллерта, злившись в пристрасному поцілунку: "я так люблю все це…»