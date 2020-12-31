Український фотограф і суддя проекту " Супер топ-модель по-українськи» Соня Плакидюк показала, як виглядала в дитинстві

Як розповідає Politeka, фотографії були опубліковані на сторінці красуні в Instagram.

"Я, якщо можна, без підсумків, але з надіями! І... На старт, увага, марш", - коротко підписала вона кадр.

Плакидюк відображена стоячи біля прикрашеної новорічної ялинки. Дівчинка одягнена в білу сукню з мереживами. Її волосся акуратно укладені і зав'яжені бантом. Однією рукою вона тримає краєчок сукні, а інший – келих.

Також в кадр потрапив святковий стіл з салатами.

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Користувачі Мережі відзначають. що дівчина зовсім не змінилася.

"Ну зовсім не змінилася...красуня"," Лапочка"," не змінилася, тільки волосся довше"," яка мила дівчинка", - пишуть в коментарях.

Соня Плакидюк-експерт шоу»Модель по-українськи". Фешн-фотограф, в чиєму портфоліо роботи з L'officiel, Harper's Bazaar, Mercedes-Benz Kiev Fashion Days F / W 2013.

Вона відома за творчим псевдонімом Moi Sofism. Як розповідає сама Соня, вона вибрала його невипадково: «Moi» по-французьки — «я», а «Sofism» Вікіпедія пояснює, як «майстерність, вміння, хитра вигадка, виверт».

Фотографією Соня зацікавилася в 14-15 років. Звичайно, тоді це було підліткове захоплення, але з часом стало роботою.

Нагадаємо, що Плакидюк і Костромічова притиснулися до красеня, Полякова оцінила.

Як повідомляла Politeka, Плакидюк зніяковіла формами у вбранні з розрізами.

Також Politeka писала, що Плакидюк погладила білосніжне декольте пір'їнкою.