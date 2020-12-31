Відомі телеведучі Катя Осадча і Юрій Горбунов показали, яке свято влаштували на честь Нового року
Подружжя виховує маленького сина, Івана, якого вирішили здивувати на честь свята, передає Politeka.net.
Катя Осадча розмістила в Instagram сімейні фото, на яких позує в компанії чоловіка і сина. Видно, як сім'я щаслива, а за їх спинами помітна вбрана ялинка.
Юрій Горбунов надів костюм Діда Мороза і в такому вигляді постав перед Іваном.
"А у вас вже є селфі зі Святим Миколаєм? 😅 коли в родині є артисти, Новий рік стає ще й смішним святом 😆 Іван в захваті ️ ️
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UPD всім хто пише про Діда Мороза :) так, сьогодні повинен прийти Дід Мороз, але Іван чекає тільки Миколая, тому він приходить до нас двічі :) а @gorbunovyuriy всі впізнали? :) ",- написала зірка.
За чотири години пост зібрав понад 14 тисяч лайків і багато коментарів.
"Щастя вашій родині❤ ️ ❤️❤️❤ ️ ви Класні👍з наступаючим !здоров'я, благополуччя і багато грошей😉 🎄 🌲 💕", " а очі-то татові👍 😂", "вітаю вашу сім'ю", "Катя ви красива навіть без макіяжу, щастя вашій родині⭐❤️", " сьогодні в клас до дітей зайшов Дід Мороз і теж запитав: "Впізнали?". Діти сказали: "Звичайно впізнали, ви у нас піратом на минулій дискотеці були!🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣", "З наступаючим😍 😍 😍", "у нас теж 2 рази угорський та український", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Катя Осадча позувала за кермом автомобіля з відкритими дверцятами. Ведуча позує в елегантній білосніжній сукні зі сміливим розрізом на довгій спідниці. У такому вбранні ведуча виглядає дуже жіночно і впевнено.
Нагадаємо, 37-річна Осадча в пустотливому платтячку вразила чуттєвою красою: «на любов Орлову схожа...».
Як повідомляла Politeka, "вагітна" Осадча блиснула красивим бюстом і поділилася побоюваннями: "вам шалено йде!".
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