Популярна українська співачка Надя Дорофєєва вразила витівкою, влаштувавши ігрища з подругами й чоловіком Володимиром Дантесом
Як розповідає Politeka, кадри були опубліковані на сторінці зірки в Instagram.
«Цього року, на подив, є багато приводів випити келишок ігристого", - йдеться в повідомленні.
Так, співачка розповіла, що зуміло досягти багатьох вершин цього року. Серед них:
Мішина з "Холостячки" виставила валізи й зізналася, що відбувається у них з Еллертом: "Дорогі мої..."
Влад Яма, який пережив напад, зізнався Нікітюк, кого боїться найбільше в житті: "Вона спочатку намагалася..."
Трагічна звістка вразила екс-чоловіка Наташі Корольової, втрата непоправна: "Вічна пам'ять"
"Спасибі тобі за все": обірвалося життя легендарного співака, його пісні наспівували мільйони українців
У Харкові вантажівка переїхала чоловіка, момент потрапив на відео: "перебував у сліпій зоні"
✔️нарешті стартував мій сольний проект DOROFEEVA
✔️трек gorit очолив iTunes і головний чарт Apple Music Україна й утримувався 21 день на першому місці, а я стала першим українським артистом-лідером чарту в цьому році
✔️на кліпі вже понад 12 млн переглядів
✔️, а трек - на 3-му місці в українському Shazam і на 81-му у світовому
✔️так багато ваших реакцій в сторіс і TikTok
✔️друзі поруч, і настрій відмінний
На опублікованих кадрах Дорофєєва з келихом в руці та з чоловіком грайливо розважаються на камеру, посміхаючись під різні історії. Фанати знаменитості поспішили привітати Дорофєєву і її чоловіка з Новим роком, про що свідчить те, що відбувається в коментарях.
Як повідомлялося до цього, українська співачка Надя Дорофєєва приголомшила шанувальників, показавшись в міні-сукні та з келихом в руках.
Нагадавши, Дорофєєва в "сіточці" зухвало розставила ноги, звернувшись до публіки, Нікітюк підтримала
А ще Politeka повідомляла, що красуня-двійник Дорофєєвої розбурхала фантазії соковитим ласощам, Потап буде в захваті
Також Politeka писала, що Могилевська і Дорофєєва влаштували "жару" в спокусливих нарядах