Популярна українська співачка Надя Дорофєєва вразила витівкою, влаштувавши ігрища з подругами й чоловіком Володимиром Дантесом

Як розповідає Politeka, кадри були опубліковані на сторінці зірки в Instagram.

«Цього року, на подив, є багато приводів випити келишок ігристого", - йдеться в повідомленні.

Так, співачка розповіла, що зуміло досягти багатьох вершин цього року. Серед них:

✔️нарешті стартував мій сольний проект DOROFEEVA

✔️трек gorit очолив iTunes і головний чарт Apple Music Україна й утримувався 21 день на першому місці, а я стала першим українським артистом-лідером чарту в цьому році

✔️на кліпі вже понад 12 млн переглядів

✔️, а трек - на 3-му місці в українському Shazam і на 81-му у світовому

✔️так багато ваших реакцій в сторіс і TikTok

✔️друзі поруч, і настрій відмінний

На опублікованих кадрах Дорофєєва з келихом в руці та з чоловіком грайливо розважаються на камеру, посміхаючись під різні історії. Фанати знаменитості поспішили привітати Дорофєєву і її чоловіка з Новим роком, про що свідчить те, що відбувається в коментарях.

Як повідомлялося до цього, українська співачка Надя Дорофєєва приголомшила шанувальників, показавшись в міні-сукні та з келихом в руках.

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