Популярна співачка українського походження Ані Лорак вразила бездоганною фігурою, примірявши облягаючу сукню

Як розповідає Politeka, фотографією знаменитість поділилася у себе в Instagram.

"Улюблені! З прийдешнім Новим роком! Здоров'я всім! Миру! Добрих думок і красивих звершень! Любові й радості!» - йдеться в повідомленні.

На опублікованій фотографії Лорак позує, одягнувшись в червону міні-сукню, підкресливши й без того ідеальні ноги. На це звернули увагу її шанувальники, про що говорить те, що відбувається в коментарях.

"Ох, ці ноги, кого хочеш зведуть з розуму", "ось це у вас розкішний вигляд«,» шикарні ноги Аня, ти мега красуня", "місис Санта", "господи, до чого ж ти красива", - пишуть вони.

Як повідомлялося до цього, українська співачка Ані Лорак вразила фігурою в мініатюрній сукні

Варто відзначити, що на фото Ані Лорак була з нарощеним волоссям. З новою зачіскою співачка вже засвітилася на зйомках "вечірнього Урганта".

"Новий рік вже близько! Вас чекає безліч святкових виступів! Хочемо радувати вас і дарувати яскраві емоції!» ,- йдеться у підписі.

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