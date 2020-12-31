Популярна співачка українського походження Ані Лорак вразила бездоганною фігурою, примірявши облягаючу сукню
Як розповідає Politeka, фотографією знаменитість поділилася у себе в Instagram.
"Улюблені! З прийдешнім Новим роком! Здоров'я всім! Миру! Добрих думок і красивих звершень! Любові й радості!» - йдеться в повідомленні.
На опублікованій фотографії Лорак позує, одягнувшись в червону міні-сукню, підкресливши й без того ідеальні ноги. На це звернули увагу її шанувальники, про що говорить те, що відбувається в коментарях.
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"Ох, ці ноги, кого хочеш зведуть з розуму", "ось це у вас розкішний вигляд«,» шикарні ноги Аня, ти мега красуня", "місис Санта", "господи, до чого ж ти красива", - пишуть вони.
Як повідомлялося до цього, українська співачка Ані Лорак вразила фігурою в мініатюрній сукні
Варто відзначити, що на фото Ані Лорак була з нарощеним волоссям. З новою зачіскою співачка вже засвітилася на зйомках "вечірнього Урганта".
"Новий рік вже близько! Вас чекає безліч святкових виступів! Хочемо радувати вас і дарувати яскраві емоції!» ,- йдеться у підписі.
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