Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова приголомшила витівкою, прогулявшись по вулиці в одному купальнику

Як розповідає Politeka, фотографією знаменитість поділилася у себе в Instagram.

"Щасливого Нового року!!!🎄 🔥 Загартовуйтеся, радійте і будьте щасливі", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованій фотографії Волочкова позує в одному червоному купальнику, задерши руку до верху. При цьому поруч з балериною можна помітити ялинку, яку вже прикрасили до Нового року.

А оскільки Волочкова закрила можливість коментувати свої пости, користувачі Мережі не змогли висловитися щодо витівки балерини.

До цього ми розповідали, що російська балерина Анастасія Волочкова приголомшила недоречною витівкою під час тренування

"Завжди в польоті. У балеті, в спорті й житті", - йдеться в підписі.

Уточнимо, що на опублікованій фотографії Волочкова позує на тренажері для спини. Чомусь зірка вирішила залізти на нього, похвалившись фірмовим "розкоряком".

При цьому користувачі Мережі не змогли що-небудь сказати, оскільки Волочкова закрила можливість коментувати свої пости.

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