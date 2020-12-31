Американська модель і бізнесвумен Кім Кардаш'ян вирішила подражнити шанувальників, примірявши білосніжне боді

Як розповідає Politeka, фотографією красуня поділилася у себе на сторінці в Instagram.

Так, на опублікованій фотографії ікона стилю постає перед фанатами в білосніжному боді, демонструючи розкішну фігуру у всій красі. Модель при цьому намагається поправити зачіску, через що знімок вийшов ще спокусливіше.

На іншому знімку знаменитість позує, ефектно поглядаючи в камеру, спершись на руки.

"Королівські вигини", "ти просто бездоганно виглядаєш", "Божественна, обожнюю тебе", "ти просто до непристойності розкішна", "о боже, Ти прекрасна", - пишуть її шанувальники.

Як ми розповідали до цього, американська ведуча Кім Кардаш'ян відзначила Різдво в незвичайному рельєфному вбранні

Модель виклала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" кадри святкування в домашній обстановці. Цього року для одного і найбільш значущих подій обрала сукню, головною родзинкою якої став топ з рельєфною "мускулатурою", він підкреслив бюст і струнку фігуру Кім Кардаш'ян.

Нагадавши, Кім Кардаш'ян в рожевому боді влаштувала новий сеанс спокушання.

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