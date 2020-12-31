Зірка студії "Квартал 95" Лера Товстолес приголомшила шанувальників рідкісним знімком з коханим

Як розповідає Politeka, фотографією красуня поділилася у себе на сторінці в Instagram.

"Рік, який ми разом пережили з @luzannnn і дуже стійко його витримали. Кожен з нас зробив прорив ❤️ я знялася в крутих проектах: Скажене весІлля 3, рідня, розтин покаже 2, Теорія Зла, Сто тисяч хвилин разом, і ще один важливий проект поки під секретом. А ще я продовжую підкорювати нові вершини в @zhenskiykvartal_official. Запустила свою рубрику на @rusradio_ua ЗІРКОМАНКА і зняла інтерв'ю з багатьма зірками українського шоу-бізу. Спродюсувала свою пісню і кліп на пісню "Бич", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованій фотографії Товстолес позує поруч з коханим Андрієм Лузаном, ніжно цілуючи його в щоку. Шанувальники знаменитості привітали кумира з Новим роком, бажаючи парі всього найкращого.

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Як розповіла сама Лера, її сфотографувала колега по "Кварталу" Марта Адамчук.

Нагадавши, красуні з "Квартал 95" влаштували спекотні танці в гримерці, на сцені таке не покажеш.

Як повідомляла Politeka, гаряча блондинка з "Квартал 95" в бікіні ефектно присіла перед чоловіками.

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