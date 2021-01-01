Американська фітнес-модель Соммер Рей влаштувала спекотний відпочинок на пляжі

Популярна красуня є однією з найвідоміших молодих фітнес-блогерш, а чисельність її шанувальників в соціальній мережі Instagram вже наближається до двадцяти шести мільйонів. Дівчина прославилася завдяки відео зі спортзалу і тренувань на пляжі.

Завдяки їм Соммер змогла не тільки прокачати тіло, але і привернути увагу до свого способу життя. Тепер красуня годинами займається на природі і хвалиться трендовими бікіні. При цьому нерідко Рей показує купальники власного виробництва.

На фан акаунті фанати поділилися кадром, на якому Соммер блищала в одному салатовому купальнику без принтів і зайвих прикрас. Дівчата продемонструвала також і підкачані гідності, маючи намір повернувшись до камери спиною:

«Красиво 😍😍; досить жорстка 🔥; Знято 🔥; Малює картину ідеального відпочинку; ти такий надихаючий і талановита людина💛; Ти така чудова, Соммер, я сподіваюся, що у тебе прекрасний день і гарні свята, я так тебе люблю, продовжуй сяяти 💛💛💛; твоя усмішка; Це 🍑 схоже на булочку».

Також ми писали, що на одному з кадрів струнка дівчина показала всю себе в одній сіточці – чорному монокіні. Наряд не тільки не зміг прикрити гідності блондинки, але ще і вигідно підкреслив підкачані форми.

У своїх тренуваннях Соммер робить упор на сідниці, приділяє увагу стегнах, щоб прибрати «вушка», і постійно збільшує навантаження, щоб не набрати зайвого.

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