Американська фітнес-модель Ана Чері оригінально привітала шанувальників з 2021 роком

Ана звикла радувати шанувальників в соціальній мережі Instagram оригінальними фото і відео. Крім кадрів в спортивних костюмах, а також реклами білизни, дівчина любить показувати, як відпочиває на пляжі, як веселиться на відпочинку і часто робить незвичайний косплей.

Цього разу дівчина записала спеціальне Новорічне привітання, яким кілька годин тому поділилася в Instagram. У ролику щаслива і задоволена фітнес-зірка змінила образ і одягнулася в коротке сріблясте плаття з вирізом. Також Чері вирішила не скромничати і зробила промо-вставку з кадрами, які робила в новорічній фотосесії.

Вивалявшись в конфеті в Білій білизні, дівчина засвітила при цьому свої достоїнства.

"Відмінного самопочуття! Приходьте зустріти Новий рік зі мною ☺ повне бурлескне відео побачите пізніше, з 2021 роком!",- написала Ана. Шанувальники відреагували відразу:

"З новим 2021 роком дуже красивого і захоплюючого і шикарного року; Висока😻 🧡; чудово !!! 😍 😍 ; Ефектно красиво🔥♥️🥂; чудова, як завжди. З Новим Роком🎉 🍾; З Новим роком Моя прекрасна Ана Чері❤; З Новим Роком, дитинко; благословень, щасливого 2021 року; чудово ❤️; красива Королева з Новим роком».

У минулому році завдяки своїй красі дівчині навіть вдалося стати головною героїнею чоловічого журналу, який створив календар на 2020 рік з фітнес-красунями. Зараз Чері займається власним магазином і розбурхує публіку образами в самих різних нарядах.

Не забуває підігрівати інтерес до себе і «живими», домашніми фото.

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