Відома українська актриса і модель Ольга Куриленко, дівчина Джеймса Бонда, показала свій святковий лук і привітала фоловерів з Новим роком

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Куриленко в соцмережі.

Так, на сторінці актриси з'явилась світлина, на якій вона позує у сукні персикового кольору, поправляючи волосся.

Свій святковий образ дівчина Бонда доповнила масивними браслетом і кольє. Також у неї на пальцях декілька великих каблучок.

"З Новим роком!" - лаконічно написала вона під фото.

Фоловери акторки оцінили її новорічний образ і також привітали її зі святом.

"Дуже гарно. Ви виглядаєте краще, ніж Одрі Хепберн", "З новим роком, шикарна", "Я люблю тебе дуже, моя дорога", "З Новим роком", "Ця сукня приголомшлива, але бліда на тлі тебе", "Яка неймовірна", "Вау", - пишуть у коментарях.

Раніше повідомлялось, що Ольга Куриленко позувала в латексному костюмі. Волосся дівчина зібрала в хвіст, а руки задерла вгору, сховавши їх за головою. Дівчина нахилила голову і хвалилася ідеальними рисами обличчя. Як можна зрозуміти, знімок був зроблений для популярного глянцевого журналу BAZAAR. Сама актриса прокоментувала, що їй дуже сподобалась ця зйомка.

Нагадаємо, дівчина Бонда Куриленко полонила пухкими губками і фатальним поглядом

А ще Politeka писала, що яскрава дівчина Бонда Куриленко блиснула в мереживній міні-сукні