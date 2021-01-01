Ось це форми!

Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кардашьян, показала відверте декольте та привітала усіх з Новим роком

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Бахарі у соцмережі.

Так, модель розмістила у своєму акаунті сторіс, на якій вона позує у сукні чорного кольору з відвертим декольте з камінцями.

"З Новим роком усіх!" - підписала вона своє нове фото.

Для святкування Нового року модель обрала традиційно дуже яскравий образ. Окрім сміливої сукні з блискучими камінцями на декольте, на дівчині можна побачити накладні вії, густо нафарбовані очі та рум'яна. Вона також підкреслила макіяжем свої пухкі губи.

Раніше повідомлялось, що популярна модель Гюль Бахарі порадувала образом в модному оксамитовому платті.

Як видно, в чорній оксамитовій сукні зі спущеними рукавами моделі вдалося підкреслити бюст шостого розміру і також зробити акцент на тонкій талії. Яскравий макіяж і проста зачіска з розпущеним локонами завершили її образ.

В коментарях модель засипали компліментами.

"Неймовірна краса", "Яка ти гарна", "Чудові форми", "Дуже гарний макіяж і сукня", "Сукня тобі дуже личить", "Ти просто бомба", - писали під фото.

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