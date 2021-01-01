Супермодель Ніколь Потуральски, яку називають колишньою коханкою актора Бреда Пітта, захопила неймовірною фігурою на відпочинку
Як розповідає Politeka, знімок був опублікований на сторінці красуні в Instagram.
"Привіт 2021! Передавши всім нам найкращі побажання в цьому новому році, дозвольте нам скоріше обійняти й завжди намагатися витягти максимум з будь - якої ситуації», - йдеться в повідомленні.
На опублікованій фотографії можна помітити, що Потуральскі загоряє без купальника, полоскотавши нерви грайливим поглядом.
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"Саме час для пляжу. Після такого важкого року, це саме воно", "неймовірний вид", "ти нескінченно красива, Ніколь", "боже, до чого ж ти хороша. Просто незрівнянна", - пишуть її шанувальники.
Як ми розповідали до цього, модель Ніколь Потуральскі, колишня коханка Бреда Пітта, показала себе у свіжому образі
На фото Потуральскі здалася в піджаку і штанях. Красуня відкрила наряд, хвалячись відсутністю білизни під ним. Волосся дівчина залишила розпущеним, а рукою взялася за талію. Модель тримала в руці телефон і знімала себе на телефон в дзеркалі. Знімок вийшов світлим і навіть трохи пікантним.
"3,2,1 рахуючи дні .. майже 2021 рік", - написала зірка під фото.
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