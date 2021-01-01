Супермодель Ніколь Потуральски, яку називають колишньою коханкою актора Бреда Пітта, захопила неймовірною фігурою на відпочинку

Як розповідає Politeka, знімок був опублікований на сторінці красуні в Instagram.

"Привіт 2021! Передавши всім нам найкращі побажання в цьому новому році, дозвольте нам скоріше обійняти й завжди намагатися витягти максимум з будь - якої ситуації», - йдеться в повідомленні.

На опублікованій фотографії можна помітити, що Потуральскі загоряє без купальника, полоскотавши нерви грайливим поглядом.

"Саме час для пляжу. Після такого важкого року, це саме воно", "неймовірний вид", "ти нескінченно красива, Ніколь", "боже, до чого ж ти хороша. Просто незрівнянна", - пишуть її шанувальники.

Як ми розповідали до цього, модель Ніколь Потуральскі, колишня коханка Бреда Пітта, показала себе у свіжому образі

На фото Потуральскі здалася в піджаку і штанях. Красуня відкрила наряд, хвалячись відсутністю білизни під ним. Волосся дівчина залишила розпущеним, а рукою взялася за талію. Модель тримала в руці телефон і знімала себе на телефон в дзеркалі. Знімок вийшов світлим і навіть трохи пікантним.

"3,2,1 рахуючи дні .. майже 2021 рік", - написала зірка під фото.

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