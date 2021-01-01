Популярна українська співачка Тіна Кароль вразила шанувальників "блаженство", яке показала в декольте

Як розповідає Politeka, кадри були опубліковані на фан-сторінці знаменитості в Instagram.

"А куди я прийшла?"- грайливо говорить Кароль на ролику.

Уточнимо, що на них знаменитість постає перед шанувальниками в облягаючій сукні з елегантним декольте. А завдяки ракурсу, Кароль також поспішила похвалитися пружним "блаженством".

"От би в фіналочке камера повернулася на одного молдавського принца і прозвучало: Ой, Привіт", "от би зараз до вас! Тіночка, ви прекрасні", "Тіна почала, Тіна і продовжила челлендж. Я її обожнюю", "промінчик сонця", - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що українська співачка Тіна Кароль похвалилася бездоганною фігурою, поставши перед фанатами в одній майці

"Вистава" Ювілейний альбом "слухай на..." - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Кароль постає перед камерою в одній майці, оголивши «солодкі» місця. При цьому, але тлі грає новий трек знаменитості.

Нагадаємо, що Тіна Кароль отримала по заслугах, несподіване звернення співачки: "більше нічого не вмію...".

Як повідомляла Politeka, Кароль відкинула сором заради божевільних експериментів з іміджем: "від пікс-стрижки до прозорих суконь".

Також Politeka писала, що чуттєва Кароль в одній маєчці показала свою силу пристрасті:"Без любові туга".