Популярна українська співачка Тіна Кароль вразила шанувальників "блаженство", яке показала в декольте
Як розповідає Politeka, кадри були опубліковані на фан-сторінці знаменитості в Instagram.
"А куди я прийшла?"- грайливо говорить Кароль на ролику.
Уточнимо, що на них знаменитість постає перед шанувальниками в облягаючій сукні з елегантним декольте. А завдяки ракурсу, Кароль також поспішила похвалитися пружним "блаженством".
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"От би в фіналочке камера повернулася на одного молдавського принца і прозвучало: Ой, Привіт", "от би зараз до вас! Тіночка, ви прекрасні", "Тіна почала, Тіна і продовжила челлендж. Я її обожнюю", "промінчик сонця", - пишуть її шанувальники.
До цього ми розповідали, що українська співачка Тіна Кароль похвалилася бездоганною фігурою, поставши перед фанатами в одній майці
"Вистава" Ювілейний альбом "слухай на..." - коротко йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованих кадрах Кароль постає перед камерою в одній майці, оголивши «солодкі» місця. При цьому, але тлі грає новий трек знаменитості.
Нагадаємо, що Тіна Кароль отримала по заслугах, несподіване звернення співачки: "більше нічого не вмію...".
Як повідомляла Politeka, Кароль відкинула сором заради божевільних експериментів з іміджем: "від пікс-стрижки до прозорих суконь".
Також Politeka писала, що чуттєва Кароль в одній маєчці показала свою силу пристрасті:"Без любові туга".