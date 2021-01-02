Вся сім'я легендарної співачки Софії Ротару зібралася за святковим столом

Як передає Politeka.net, на сторінці "Зіркового шляху" в Instagram опубліковані цікаві кадри зі святкування Нового року 73-річної артистки (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

Ротару з'явилася на кадрах у довгій чорній сукні, доповнивши її масивним намистом. За накритим столом поруч з нею зібралася вся сім'я: син Руслан Євдокименко з дружиною Світланою, внучка Соня та онук Анатолій.

"2020 прогуляли!", - радісно оголосив тост син Софії Михайлівни, й всі дружненько цокнулися келихами.

Але на цьому ще не все, тости, мабуть, звучали під час застілля один за одним. На наступних кадрах сімейство вирішило ще раз провести старий рік.

"Спасибі, що живі!", - подякував Руслан 2020-му.

Ще на одному кадрі щасливе сімейство в повному складі позує біля високої новорічної ялинки. Софія Михайлівна разом із сином сиділи на бильці дивана, поруч стояли Соня та Анатолій, а їх мама Світлана зручно розташувалася в кріслі з домашнім улюбленцем на колінах. Всі щиро посміхалися.

У співачки дуже близькі стосунки зі своєю сім'єю. Після смерті чоловіка Ротару в 2002 році, артистка мала намір піти зі сцени, але син допоміг їй повернутися і став її музичним продюсером.

Ротару частенько викладає в Instagram кадри з ріднею. Традиційно вони відзначають всі важливі свята, включаючи дні народження, разом.

Так, у повному складі сімейство збиралося на 50-річчя Руслана. Свято проходило в ресторані на відкритому майданчику, що потопав у зелені.

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