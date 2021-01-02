Американська фітнес-модель Ана Чері показала ідеальний ранок в ліжку

Модель часто ділиться провокативними фото і показує, як веселиться на пляжі в трендових купальниках. Родзинка профілю Ани в Instagram в тому, що вона має намір хвалиться фігурою в одній білизні, демонструє підкачане тіло після тренувань і хвалиться власною колекцією одягу.

Цього разу на фан-акаунті з'явилося щасливе фото Чері, що позує в ліжку. Модель вирішила поніжитися в простій білизні на м'якому ліжку і весело при цьому посміхалася. Однак, навіть приховавши наготу, дівчині вдалося продемонструвати засмаглі сідниці в білому бікіні.

"Вона залишатися в ліжку весь день 🤍 якщо ти вдома і сумуєш, проведи вихідний також, як Ана – щасливо і ліниво», - сказано на странце.

Шанувальники тут же відреагували:

"Така красива🌹; 😍 Абсолютно красиво😍 💋; вкусити б тебе️️🦇; розкішна і ідеальна жінка; блаженство, любов і розкіш❤️; як так можна згинатися; ніколи не перестане приковувати до себе погляди; Малятко перегинає з привабливістю; забула як дихати»

Також раніше дівчина записала спеціальне Новорічне привітання, яким кілька годин тому поділилася в Instagram. У ролику щаслива і задоволена фітнес-зірка змінила образ і одягнулася в коротке сріблясте плаття з вирізом. Також Чері вирішила не скромничати і зробила промо-вставку з кадрами, які робила в новорічній фотосесії.

Вивалявшись в конфетті в Білій білизні, дівчина засвітила при цьому свої достоїнства.

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